22 nov 2018

Compartir en google plus

A priori, no encontramos demasiada conexión entre Victoria Beckham y doña Letizia, más allá de que coincidieron en la boda de Guillermo de Inglaterra y Kate Middleton, su pasión por las tendencias y, quizá, algún 'guilty pleasure' de nuestra Reina con las 'Spice Girls'. Pero la realidad es que al ver el look elegido por la diseñadora en un evento celebrado en una de sus tiendas de Londres, tuvimos un 'déjà vu' que nos hizo viajar desde la capital británica a la inauguración de ARCO en Madrid el pasado mes de febrero...

Justo después de que Carolina de Mónaco le copiara el look 'total red' a nuestra Reina, ha sido Victoria Beckham la que ha apostado todo al rojo con un conjunto de suéter de canalé, falda de satén y botas 'over the knee', una combinación casi idéntica a la que se lució doña Letizia hace justo nueve meses para inaugurar la Feria de Arte Contemporáneo en la capital.

Entonces ya se comentó entra las 'insiders' el estilo tan VB que tenía este look de la Reina, minimalista, monocromático, con la falda midi como estrella del look y las botas como aliadas. Hasta las mangas sobrepasando las muñecas que tanto le gustan a la diseñadora pudimos observar en el estilismo de doña Letizia. Ahora, una temporada después, comprobamos que, efectivamente, una y otra comparten gusto y, casi, armario.

Suponemos que de reina (de la moda) a Reina (de España) se habla un lenguaje 'fashionista' que puede llegar a ser común, porque lo cierto es que Victoria Beckham nos gusta tanto con su look 'total red' como en su día lo hizo Doña Letizia...

También te interesa...

- Letizia y las ‘royals’ europeas: ¿quién copia a quién?

- Famosas que visten igual: ¿quién lo lleva mejor?

- Los mejores looks de Letizia: la Reina mejor vestida del mundo