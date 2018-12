4 dic 2018

Si solo pudiéramos recomendarte que copiaras un look estas Navidades, sería el que ha elegido Kate Middleton para acudir junto al Príncipe Guillermo a la 'Christmas party' del Palacio de Kensington. Duquesa de Cambridge ha apostado por una combinación clásica y perfecta con el rojo como protagonista que hace que, solo con verla, nos entran ganas de celebrar el 25 de diciembre.

El rojo es el color de las Fiestas, y Kate Middelton lo ha utilizado de la mejor manera posible para crear la mejor versión de estilo de la Navidad perfecto. La Duquesa de Cambridge ha cedido todo el protagonismo de su look a esta maravillosa falda midi de tablas con estampado tartán de Emilia Wickstead, que ha combinado con una sencilla rebeca negra entallada y unas botas (¿serán 'over the knee' como las de la Reina Letizia?) a juego.

La falda de Kate Middleton de Emilia Wickstead no la podemos comprar porque está agotadísima (quizá el 'dineral' que cuesta también es un obstáculo), así que hemos encontrado un clon bastante socorrido en Zara, que está disponible en todas las tallas de momento, y solo cuesta 39.95 euros.

Esta falda de Zara cuesta 39.95 euros. pinit

