18 dic 2018

Compartir en google plus

Aún no ha llegado (de facto) la Navidad, y sabemos cuál será el vestido de fiesta más elegante de la temporada. La Reina ha vuelto a brillar en los Premios Mariano de Cavia, y lo ha hecho literalmente con un imponente diseño de Carolina Herrera que estrenó hace poco más de un año para recibir en el Palacio Real al Presidente de Israel y su esposa.

La Reina Letizia a su llegada a los Premios Mariano de Cavia en la sede del periódico ABC. pinit

Tenemos más que comprobado que Doña Letizia siempre saca su mejor versión de estilo cuando se reencuentra con sus compañeros de profesión, y para visitar nuestra casa en los premios anuales que entrega el diario ABC no iba a hacer una excepción.

La Reina Letizia en los Premios Mariano de Cavia en la sede del periódico ABC. pinit

Aunque en esta ocasión no ha estrenado look como en las cuatro últimas ediciones, a doña Letizia no le ha hecho falta, pues este vestido de silueta ‘lady’ negro repleto de lentejuelas con falsos lunares blancos en contraste firmado por Carolina Herrera es perfecto para brillar con luz propia ahora que se acercan las fiestas navideñas.

La Reina Letizia en los Premios Mariano de Cavia en la sede del periódico ABC. pinit

Como el día que estrenó este vestido (el mismo que la propia Carolina Herrera lució en un acto social en 2016), doña Letizia no ha necesitado más complementos que sus salones negros de Lodi y los imponentes pendientes de chatones con brillantes, parte del lote conocido como ‘joyas de pasar’ de La Corona.

La Reina Letizia en los Premios Mariano de Cavia en la sede del periódico ABC. pinit

Letizia se suma así a la tendencia de las lentejuelas, protagonistas indiscutibles de estas Fiestas, vuelve a superarse con un look de noche, y además, lo hace en 'nuestra casa' con el vestido que todas querríamos para brillar esta Navidad. ¿Qué más podrímos pedirle a la Reina?

También te interesa...

- Nuevo vestido (rebajado), y nueva marca, en el armario de Letizia

- Los trucos de estilo de la Reina Letizia para tener una cintura más pequeña y parecer más alta

- El vestido nuevo de Letizia es perfecto para cualquier edad (y, además, hace más delgada)