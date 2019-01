4 ene 2019

Tras el descanso navideño, los Reyes retoman este domingo su actividad pública con la celebración de la Pascua Militar, un acto que instituyó Carlos III en 1782 y con el que don Felipe y doña Letizia abren el 2019. En esta ocasión, la novedad será la presencia de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, de Fernando Grande-Marlaska como ministro del Interior y de Margarita Robles como ministra de Defensa, quien deberá pronunciar un discurso en el que se hace balance del año anterior y marcar las líneas de acción del siguiente. El Rey también intervendrá ante los militares, a quienes se dirige como "queridos compañeros".

El año pasado, la Pascua Militar contó con la presencia de don Juan Carlos, que este sábado ha cumplido 81 años, y de doña Sofía, pero aquello fue algo excepcional, motivado por los homenajes que los padres del Rey recibieron a lo largo de 2018 al celebrar ambos su 80 aniversario. De hecho, fue la primera vez que los cuatro Reyes coincidían en el Palacio Real desde la proclamación de don Felipe, aunque después ha habido más ocasiones, como la imposición del Toisón de Oro a la Princesa de Asturias.

La Pascua Militar, que empieza a las doce del mediodía, es uno de los dos actos más solemnes de cuantos se celebran a lo largo del año -el otro es la recepción al Cuerpo Diplomático-, y para las pocas señoras no militares que acuden a esta ceremonia no es fácil acertar con el estilismo. La invitación que envía la Casa del Rey recomienda una etiqueta muy precisa: los militares deben acudir con el uniforme de gala, modalidad A, y los civiles con chaqué. En el caso de las señoras, se recomienda vestido largo. Y ahí radica la dificultad, porque no valen los habituales vestidos de noche. Lo adecuado son abrigados vestidos de ceremonia, ya que el acto se celebra de día y parte del mismo transcurre en el exterior, en concreto, en el Patio de la Armería, donde tiene lugar una parada militar.

Pedro Sánchez acudirá por primera vez como presidente del Gobierno. pinit

La Reina, que durante años estuvo repitiendo el mismo conjunto en estas ceremonias, suele resolverlo con cuerpos de terciopelo o telas gruesas y faldas largas, y a veces va vestida del mismo tono que don Felipe, quien suele rotar los uniformes de gala de los tres ejércitos y, si mantiene el orden, este año le toca el verde caqui de Tierra.

Polémica pasada

Cuando la fallecida Carme Chacón fue ministra de Defensa, decidió sustituir el vestido largo por un traje de chaqueta y pantalón inspirado en un esmoquin, y su elección suscitó una gran polémica en su día, de manera que al final se habló de su ropa, pero no de sus discursos. María Dolores de Cospedal optó por elegantes conjuntos de ceremonia con faldas largas, y consiguió que sus palabras se impusieran al estilismo. Ahora será Margarita Robles, una política muy discreta a la hora de vestir, la que muestre su elección.

A Pedro Sánchez le corresponderá, por tanto, ir de chaqué y habrá que ver si estrecha los pantalones de esta prenda a la altura del tobillo, para adaptarlos a la moda, como hizo con el frac-pitillo que lució en la cena de Estado ofrecida al presidente de China y a su esposa.

Tras la parada militar, los Reyes pasarán al interior del Palacio Real, recibirán el saludo de los invitados y posteriormente se reunirán con todos ellos en el Salón del Trono, donde el Monarca impondrá condecoraciones a militares y guardias civiles. Tras los discursos de la ministra y de don Felipe, los Reyes compartirán un vino español con los asistentes a la ceremonia, pero sin periodistas.

La celebración de la Pascua Militar impide a don Felipe y doña Letizia, año tras año, pasar la mañana del día de los Reyes Magos con sus hijas, la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía, pero por la tarde los cuatro miembros de la Familia Real suelen acudir a la casa del padre de la Reina, Jesús Ortiz, y su esposa, Ana Togores, a tomar el tradicional roscón con ellos y cerrar con esa merienda las celebraciones navideñas.

