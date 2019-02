28 feb 2019

Compartir en google plus

La inauguración de los Reyes de ARCO, la Feria Internacional de Arte Contemporáneo que se celebra en Madrid, es cada año uno de los actos más esperados de la agenda real. Por un lado, por la polémica que cada edición envuelve a la muestra (esta vez, por la exposición de un 'ninot' de Don Felipe que se vende por 200.000 euros bajo la premisa de que debe ser quemado en menos de un año), y por otro, porque doña Letizia siempre sorprende con su estilismo en esta cita con el arte. Y en 2019, no ha defraudado.

Los Reyes llegaban a media mañana de este jueves 28 de febrero a IFEMA, y ahí descubríamos uno de los looks más impactantes que le hemos visto a doña Letizia en mucho tiempo. Imponente y con una estética a la que no nos tiene demasiado acostumbradas, la Reina ha apostado por vestido de cuero negro de &Other Stories, un diseño que solo está disponible en la web de la firma y que cuesta 349 euros.

Si el año pasado la Reina se decantó por el 'total red', esta edición 2019 de ARCO ha jugado todas sus fichas de estilo al negro, y ha ganado una de sus apuestas de moda más arriesgadas con este vestido con pronunciado escote en uve, largo midi y cintura marcada que ha combinado, también con acierto, con unos salones nude de Prada (que le hacían unas piernas espectaculares) y su bolso de tachuelas de Uterqüe.

Además de un maquillaje muy rompedor con unos ojos bien marcados y unos labios con volumen extra, no podemos dejar de mencionar el detalle de 'influencer' en el look de la Reina, que ha rematado su coleta con un lazo, una de las tendencias más vistas en los últimos meses tanto en la pasarela como en la alfombra roja.

Sin duda, doña Letizia vuelve a demostrar que ARCO es una de sus citas favoritas para vestirse de 'it queen'. Y a nosotras, este atrevimiento, nos encanta...

También te interesa...

- Letizia presume de brazos tonificados con un vestido de gala de hace 8 años

- Letizia y su nuevo vestido de Massimo Dutti: la compra que deberías copiar a la Reina

- Letizia saca partido a la silueta que mejor le sienta con este vestido que le hace tipazo