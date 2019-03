18 mar 2019

Dentro de la variedad de actos a los que acuden don Felipe y doña Letizia a lo largo del año, uno de los más distendidos es la tradicional audiencia a los niños ganadores del concurso '¿Qué es un rey para ti?'. Ese día, un grupo de escolares de toda España acuden a Palacio para presentar personalmente a don Felipe los trabajos con los que han ganado el concurso. Este año han participado más de 17.300 estudiantes en el concurso organizado por la Fundación Institucional Españolas (FIES) y patrocinado por la Fundación Orange, y los 20 ganadores han sido recibidos por el monarca.

Aunque a la mayoría de los estudiantes les impone la presencia del Rey, lo cierto es que don Felipe consigue que se relajen y le hablen con espontaneidad y, en algunas ocasiones, se ríe con las bromas y ocurrencias de los escolares. Aunque este concurso ya va por la 37ª edición, para don Felipe "es la quinta", que son las transcurridas desde el relevo en la Corona.

El acto se celebró el pasado lunes en el palacio de El Pardo, a donde acudieron los estudiantes acompañados de sus padres y profesores. La reunión empezó con un minuto de silencio en homenaje a las víctimas de los atentados del 11 de marzo, porque ese día se cumplían 15 años de la mayor matanza terrorista de la historia de España. Después, cada escolar presentó su trabajo al Rey, y don Felipe les dirigió unas palabras. "Yo también aprendo de vosotros", les dijo, y luego les animó a difundir los valores de la democracia, que es "lo fundamental".

La corona y el maquinista

Los niños explicaron que veían al Rey como un bombero, como un gran cocinero o como un paraguas. Uno de ellos, el navarro Mateo Calvo Domeño, de diez años, relató que él "antes pensaba que un rey era una persona que se sentaba en un sitio y estaba con la corona en la cabeza todo el rato, pero luego miré en páginas, en la de la Casa Real y en muchos sitios, y vi que eso no era así. La verdad es que el Rey hace un mogollón de cosas". Por eso, le representó como el maquinista de un tren "que dirige España superbien".

La canaria Claudia Ibáñez Darias prefirió explicarse a través de una canción cantada por ella misma, cuyo letra decía: "Va a ser usted genial. Soy su mayor fan" y "no sé por qué me parece tan difícil eso de reinar, figurar, parecer siempre genial…" Claudia no se la cantó en directo, prefirió ponerle un vídeo en su tableta y, cuando el Rey lo vio, le divirtió mucho.

Aunque aún falta más de un mes para que se celebren las elecciones generales del 28 de abril, la agenda de los Reyes ya empieza a verse afectada por este acontecimiento político. Y es que, en cuanto empieza la campaña o la precampaña, la Familia Real reduce su actividad pública para no interferir en el proceso. En estos momentos, hasta una inocente foto con los Reyes puede ser utilizada con fines políticos.

No obstante, la Reina tuvo un destacado acto en Londres, donde inauguró la exposición Sorolla, maestro español de la luz en la National Gallery acompañada por el Príncipe de Gales. Con 60 obras, procedentes de colecciones públicas y privadas, se trata de la mayor exposición dedicada al pintor español en el Reino Unido y estará abierta hasta el 7 de julio. La última vez que doña Letizia estuvo en Londres fue en julio de 2017 con motivo de la visita de Estado que realizó con don Felipe al Reino Unido.

Esta semana también hemos podido ver al Rey Juan Carlos con su hija, la Infanta Elena, en los toros. En concreto, acudieron a Illescas (Toledo), donde toreaban Morante de la Puebla, Sebastián Castella y Andrés Roca Rey. Esas fueron las primeras imágenes de don Juan Carlos tras su regreso de Palm Beach (Florida, Estados Unidos), donde pasó unos días que coincidieron con el 80 aniversario de la Infanta Margarita. Por esa razón, no pudo acudir al cumpleaños de su hermana, pero le envió un vídeo de felicitación a través de WhatsApp.

