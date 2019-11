4 nov 2019

Los Premios Princesa de Girona cumplen su X Edición este 2019, y lo hacen envueltos en polémica por la situación política en Cataluña, la llegada de los Reyes y sus hijas casi de incógnito a Barcelona y, además, por ser la primera vez que cuenten con la presencia de la Princesa Leonor, que además de Princesa de Asturias, lo es de Girona y de Viana. Aunque la ceremonia de entrega será esta tarde, la Familia Real ya se ha reunido con los premiados de este año y allí hemos visto cómo la Reina Letizia volvía a apostar por look 'total red'.

Para acudir a la ceremonia de entrega de 2018 en el Celler de Can Roca, la Reina se decantó por un favorecedor vestido rojo España de Carolina Herrera. Esta vez, doña Letizia ha vuelto a apostar por el mismo color pero, por si no estuviera ya de por sí cargado de significado, ha elegido un traje (repetido, eso sí) 'made in Spain': su dos piezas de Roberto Torretta que estrenó en Valladolid la pasada primavera y que ha vuelto a recuperar en varias ocasiones en los últimos meses.

La Reina estaba radiante con su traje rojo de Torretta, un diseño con chaqueta entallada y escote en uve que combina con unos originales pantalones acapanados con abertura en el bajo, al más puro estilo Victoria Beckham. Como en otras ocasiones, doña Letizia ha llevado el 'total red' de pies a cabeza, y como complementos se ha decantado por unos salones en el mismo tono de Hugo Boss y su clutch de pitón de Carolina Herrera.