13 dic 2019

Dice el refrán que, "a río revuelto, ganancia de pescadores". No creemos que Kate Middleton esté cómoda con la situación que, en líneas generales, se está viviendo este año en la casa real británica (a la que pertenece), pero lo cierto es que su perfil discreto ha provocado que su imagen y su popularidad, ganen enteros.

Mientras Harry y Meghan Markle no paran de protagonizar titulares polémicos y batallas con la prensa, y de disgustar a la reina Isabel II, Kate solo aparece en 'los papeles' cuando acude a algún acto oficial en representación de la corona. Sí, es cierto que ha dado pie a alguna especulación sobre un posible embarazo, pero: uno, no es algo negativo; dos, es algo que no puede evitar, que hablan de ella.

En este marco, y sin olvidar el lío que han montado con el Caso Espstein y el príncipe Andrés y que ha salpicado a una de las hijas de este, Beatriz de York, la duquesa de Cambridge se habría convertido en el ojito derecho de Isabel de Inglaterra, que antaño justificaba y respaldaba los actos de rebeldía de su nieto Harry.

Es el diario 'The Telegraph' el que asegura que la reina adora a la mujer de su nieto mayor, el príncipe Guillermo. El motivo principal es que nunca ha protagonizado un escándalo o ha dado de qué hablar a la prensa por una salida de tono. Es siempre correcta. Elige looks impecables. Y sonríe. Sonríe mucho. Incluso cuando, durante sus embarazos, ha tenido que servir a la corona a pesar de estar incómoda.

Es perfecta para Isabel II, que ve en ella el único punto de luz dentro de un panaroma embrollado en su familia. Dicen que ve en ella a una digna sucesora. Sin desmerecer al príncipe Guillermo, Isabel II reconoce los esfuerzos por representar a la monarquía de Kate, porque es consciente de que tiene a los medios y al pueblo metidos en el bolsillo. Y eso, es lo más importante para perpetuar la institución. Un bote de salvación en medio de la tormenta, vamos.

La sociedad inglesa, que siempre ha mostrado un enorme apego a los miembros de su realeza y, en los últimos tiempos, están viendo como la recta imagen que daba, se ha torcido por un camino que les viene haciendo más bien poca gracia, también está de su lado. Es, sin duda, el miembro más popular de la familia tan solo por detrás de la reina Isabel II. Algo que ha conseguido gracias a su trabajo y a saber amoldar su vida a la de las rígidas reglas de palacio.