23 dic 2019

Compartir en google plus

No es algo nuevo, pero quizás sí sea la primera vez que Daniel de Suecia profundiza tanto en el tema de ese problema de salud por el que atravesó hace años y que terminó con su padre donándole un riñón. Ha sido en el documental 'Un año con la familia real', ofrecido por la televisión de su país, donde se ha abierto como nunca antes.

"Los médicos descubrieron que algo estaba mal en mis riñones y me dijeron que algún día necesitaría un trasplante", explicaba. Diez años después fue cuando se torcieron las cosas y necesitó ese órgano nuevo. "No fue una buena etapa en mi vida", recuerda antes de revelar que fue su padre quien le donó el riñón.

"Inmediatamente después de la operación me sentí muy bien, fue como si me hubieran dado una nueva vida de un día para otro", continúa con ese relato en el que pone en valor la figura de su padre. Y, ahora que él también lo es, comprende ese gesto de amor desinteresado que tuvo con él.

"Como padre, no se me ocurre nada peor que mi hijo necesite un órgano que no puede conseguir, pero podría ser diferente si más personas estuvieran dispuestas a donar", concluye ese episodio, el más dramático de su vida, el marido de la princesa Victoria de Suecia.