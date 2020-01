14 ene 2020

La Reina arranca su agenda semanal de citas oficiales con una mañana de audiencias en el Palacio de la Zarzuela, donde primero ha recibido a la Federación de Distribuidores Cinematográficos (FEDICINE) y después a una representación del Fondo de Becas 'Fiscal Soledad Cazorla Prieto' de la Fundación Mujeres. Para ambas citas, doña Letizia ha recuperado una de sus faldas más comentadas del pasado año. Pero esta vez, el resultado de su look nos ha convencido mucho más.

La Reina recibe en audiencia a una representación de la Federación de Distribuidores Cinematográficos (FEDICINE) con el fin de conocer la situación de la industria cinematográfica y los principales retos del sector. https://t.co/IAUhRQJBs6pic.twitter.com/dCsAS8cv8c — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) January 14, 2020

Fue en el mes de noviembre cuando, quizá dejándose llevar por el espíritu flamenco, la Reina estrenó en Sevilla esta falda midi negra con llamativo estampado floral bordado (insipirado quizá en un mantón de Manila) de Carolina Herrera. Un diseño creado en exclusiva para ella que, sin embargo, pasó casi desapercibido por 'culpa' de una polémica capa de Zara. Pero esta vez, con actos de interior, la cosa ha cambiado... y mejorado.

Digamos que la falda de la Reina no es la más fácil de llevar de su armario. Su potente estampado puede hacer caer en el exceso con facilidad, su largo justo por debajo de la rodilla no es el más favorecedor, al igual que su silueta, a medio camino entre lápiz y evasé. Sin embargo, esta vez doña Letizia ha acertado de lleno al lucirla con una cintura muy marcada que demuestra que a ella no le afecta la Navidad en la silueta, la misma blusa roja con detalle de origami en el escote de Hugo Boss con la que la combinó en Sevilla y que ha llevado con las mangas remangadas y, como punto extra, unas acertadas botas 'over the knee' en negro de Steve Madden que estilizaban aún más su figura y aportaban el punto de tendencia perfecto al conjunto.