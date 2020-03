5 mar 2020

Rania de Jordania y Doña Letizia no solo son royals. Sino que son amigas. La complicidad entre ambas es latente (como buenas BFF, ¿reinas unidas jamás serán vencidas?). Es más, la expectación cuando coinciden en eventos comunes es máxima. Para la prensa extranjera, Doña Letizia es una de las monarcas con más estilo de Europa, sin embargo, Rania de Jordania no se queda atrás en lo que se refiere al buen vestir.





Con un gusto similar a la hora de elegir look, parece que incluso, a kilométros de distancia las 'royals' coinciden en lo que a diseñadores se refiere. Ambas son fans de Inditex, los looks que día sí día también nos enseñan son el ejemplo perfecto. Pero también se declaran seguidoras indiscutibles de la alta costura. Incluso, se inspiran la una en la otra. ¿La prueba? Uno de los últimos looks de Rania que emula el aclamado vestido blanco de Doña Letizia. ¿Es el blanco el nuevo negro? Evidentemente.

Ayer Doña Letizia sorprendió con una blusa naranja de Zara. Pero no se quedó ahí: sacó del armario su falda de Roberto Verino de estampado leopardo de hace un par de temporadas. No fue un look de sobresaliente, sin embargo, fue una elección de 10 para poner una nota de color a un día gris. El naranja se presenta, sin duda, como el color de la temporada. ¿Mientras tanto qué estaba pasando miles de kilométros a distancia? Rania de Jordania, aparecía junto a su marido Abdalá en una visita al Estado de Jordania con motivo de la visita de Sonia y Harald de Noruega.

Por casualidades del destino, Rania lucía una hora después de Letizia un bolso de Roberto Verino en una coincidencía que nos ha hecho reflexionar. ¿No tiene mayor importancia? ¿Se trata de un acuerdo? ¿O de una apuesta por la misma firma previamente acordada? Nunca lo sabremos.

Lo que sí sabemos es que el look safari de la reina firmado por Michael Kors es una apuesta de estilo infalible. Con salones de Gianvito Rossi y bolso de Roberto Verino, demostraba que el menos es más sigue siendo una máxima indiscutible.

¿Lo mejor de todo? Ambas apuestan por la moda española.