11 may 2020

A sus 94 años, la reina Isabel II no piensa correr riesgos innecesarios (como tampoco pasa por su cabeza abdicar, por esta razón). La muestra, la última decisión que ha tomado y que está determinada, como todo en nuestras vidas desde hace más de dos meses, por la pandemia. La monarca permanecerá aislada y retirada de la vida pública, junto a su marido, el duque de Edimburgo, hasta al menos el próximo otoño.

El castillo de Windsor, desde donde se ha dirigido dos veces a la nación en menos de mes y medio (la primera, para pedir unión al pueblo británico para hacer frente al coronavirus, el 4 de abril; la segunda, el pasado viernes, en el 75 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mudial en Europa), será ese fortín en el que se refugie y espere los acontecimientos en materia de sanidad que provoquen su regreso a Londres.

No hará nada que vaya en contra de los consejos del gobierno para las personas de su edad"

Ha sido 'The Sunday Times' quien ha adelantado la noticia, sosteniendo que, si bien tendremos que ir viendo cómo evoluciona la crisis sanitaria, la idea de Isabel de Inglaterra es no retomar su agenda hasta el próximo otoño. Una decisión que revela que tampoco pasará el verano en Balmoral, en Escocia, como es tradición, y que trunca esos planes de pasar unos días allí con el príncipe Harry, Meghan Markle y Archie, que este año sí habían aceptado la invitación que declinaron un año atrás.

El mencionado medio reproduce las palabras de una fuente cercana a la reina, asegurando que "no hará nada que vaya en contra de los consejos del gobierno para las personas de su edad", añadiendo que "se está discutiendo sobre lo que se podrá o no se podrá hacer en octubre. No hemos cancelado una gran cantidad de compromisos, pero en este momento no entra nada en la agenda de su majestad".

La última vez que vimos a la monarca cubriendo uno de los actos programados en su agenda, fue el 9 de marzo, durante un servicio religioso por el día de la Commonwealth en la Abadía de Westminster. Y nos va a tocar esperar unos meses para verla en una situación similar. La decisión es firme y denota una enorme responsabilidad.