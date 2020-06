12 jun 2020

la vida de la familia real de Mónaco siempre ha sido de gran interés. No en vano, algunas de sus princesas –Carolina, Estefanía y Charlene– han ocupado los últimos años miles de páginas en la prensa del corazón de todo el mundo. Noviazgos, matrimonios, trágicas muertes y divorcios, han formado parte de los cientos de documentales que se han hecho sobre los Grimaldi.

Después de la muerte de la princesa Gracia en 1982, el principado comenzó a experimentar su peor época. La princesa Carolina enviudaba de su segundo marido, Stefano Casiraghi, en 1990, y luego se separaba de su último marido, Ernesto de Hannover. La princesa Estefanía, la más rebelde, aparecía en toda la prensa del planeta por su escandalosa vida. Y el príncipe Rainiero fallecía en 2005. Aún así, después de tantos traspiés, el heredero, daba una alegría a su país y se casaba en 2011 con la nadadora sudafricana Charlene Wittstock, dando un heredero a la corona en 2014.

En la actualidad, Mónaco se ha convertido de nuevo en el centro neurálgico de millonarios y de eventos deportivos internacionales, además de su famoso Baile de la Rosa, que cada año atrae a grandes fortunas que incluso escogen el principado para residir.

Pero todo mito hay que alimentarlo y la gente, sobre todo las nuevas generaciones de millonarios, necesitan un incentivo para invertir en el pequeño principado. Los tiempos cambian y hay que actualizarse. Por esta razón, el príncipe Alberto, actual jefe de Estado, ha decidió abrir las puertas de su palacio y de su intimidad a las cámaras de la BBC para realizar un documental inédito. Aunque ya se han hecho algunos reportajes, este, titulado 'Inside Mónaco: Playground of the Rich' promete descubrir los secretos mejor guardados de la familia. De momento solo se verá en el Reino Unido, pero el documental se convertirá en la mejor campaña de promoción para Mónaco.

El príncipe ha dejado que las cámaras filmen la vida cotidiana de un principado en el que, de cada tres habitantes, uno es multimillonario. En el documental rodado en julio de 2019, podremos asistir en primera persona al Baile de la Rosa, a algunos actos oficiales, como el recibimiento del embajador francés, con todo el boato con el que suelen recibir a las personalidades que visitan Mónaco; presenciáremos algo tan inusual como acompañar a Camille Gottlieb, hija de Estefanía de Mónaco, a hacerse un tatuaje o veremos a la Familia Real al completo asistir a una noche en su Casino, donde por cierto, se les tiene prohibido jugar. Todo vale para atraer a los nuevos millonarios, sobre todo a los asiáticos.

En alguno de los capítulos del programa, el príncipe hablará de sus padres; de la estrecha relación que lo unía a Rainiero y cómo fue preparado desde pequeño para ser el heredero. También recordarán a Grace Kelly, cuyo legado ha sido tan importante que aún sigue formando parte de la vida de los monegascos.

La historia del principado rosa

Desde que en 1956 el príncipe Rainiero contrajera matrimonio con la entonces actriz de Hollywood Grace Kelly, el principado dio un giro. En 1955, Mónaco solo contaba con 20.000 habitantes y el ejército más pequeño del mundo, formado por cuatro oficiales y 90 hombres, y necesitaba que su príncipe, de entonces 26 años, se casara y tuviera un heredero, de lo contrario el pequeño principado, con más de 700 años de historia, pasaría a formar parte de Francia.

Antes de Grace Rainiero había salido con otra actriz, Giselle Pascal, a la que rechazó, dicen que al saber que no podía tener hijos. Así pues, la elección no pudo ser mejor. Rainiero no solo daba con una princesa fértil que le dio tres posibles herederos –Carolina, Alberto y Estefanía–, sino que traía el glamour, la fama internacional y el poder a Mónaco. Incluso la actriz Marilyn Monroe fue tentada como posible princesa, pero finalmente fue descartada por Grace.

Presidentes, actores de Hollywood, princesas y, sobre todo, multimillonarios, apuestan por el pequeño país. De hecho Aristóteles Onasis tuvo que invertir en la empresa que abarca la mayoría de los intereses comerciales, incluyendo el Casino, su mayor tesoro.