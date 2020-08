26 ago 2020

Para la Reina Sofía está siendo un verano atípico. Es cierto que, como cada año, se desplazaba hace unas semanas hasta Mallorca, para pasar en familia, en Marivent, el tiempo estival. Pero, en medio de esa estancia, su marido, don Juan Carlos, anunciaba que se marchaba de España. Que cambiaba de residencia. Y eso ponía el foco no solo en cuál sería su destino, sino en los movimientos de la Emérita.

Doña Sofía ha reducido a la más mínima expresión sus salidas. Sus paseos de cara a la opinión pública son casi inexistentes. Y siempre lo hace acompañada de personas de máxima confianza, entre las que destaca la figura de Tatiana Radziwill. Una mujer de pelo cano que siempre le guarda espalda y que se ha convertido en su más fiel escudera.

Tatiana, que camina siempre un par de pasos por detrás de doña Sofía (y al lado de su esposo) es prima tercera de la Reina Emérita. Francesa y con una fortuna nada desdeñable, se ha propuesto ser quien no abandone, ni a sol ni a sombra, a Sofía en estos momentos tan complicados que atraviesa, con los focos puestos sobre una mujer que siempre se ha caracterizado por la discreción.

Transgresora por herencia

Pero, ¿quién es Tatiana realmente? Como ya decíamos, es francesa. Su abuela era María Bonaparte, nada menos que descendiente de un hermano del emperador Napoleón. María fue quien comenzó a amasar esa fortuna familiar gracias a una red de casinos repartidos por toda Europa, los más importantes y concurridos del continente. Una mujer que fue psicoanalizada por Freud, antes de lanzarse a la aventura de ser ella quien realizara los psicoanálisis.

Dicen que se puso en manos de este para paliar su frigidez, y que el padre de Tatiana (y de su hermana Eugenia), era Jorge de Grecia, tío abuelo de nuestra Reina Sofía y, aseguran, con tendencias homosexuales (llegándose a informar de que el gran amor de su vida siempre fue Valdemar de Dinamarca. Una biografía más que llamativa para la época.

Por eso, tampoco extraña que Tatiana, como su madre, se salga de las reglas convencionales. Se ha propuesto no solo estar al lado de su prima, sino, además, poner a su disposición toda su fortuna y su compañía como signo de rebeldía contra Juan Carlos y ese paso de dejarla sola en España en medio del foco de atención.

Y para que nos hagamos una idea de la relación que las une, ella fue la primera a la que informó que iba a casarse con Juan Carlos de Borbón, y fue dama de honor en ese enlace celebrado en 1962. Feminista convencida, Marivent es para ella un 'must' en sus veranos. Y no ha dudado en reprender las actitudes que no le han gustado de don Juan Carlos.

A pesar de haber tratado de proteger a su prima sin éxito con esas recomendaciones, ahora no va a dejarla en la estacada. Así que, más nos vale acostumbrarnos a ese pelo canoso que sigue a una doña Sofía que no está pasando un verano sencillo, pero que se sabe acompañada por Tatiana.