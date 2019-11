25 nov 2019

La huella ecológica de la llamada 'fast fashion' (moda rápida) es cada vez mayor. La industria de la moda es una de las más contaminantes y de las que más impacto está generando en nuestro planeta y en el medio ambiente, por ello cada vez son más las empresas que se unen para intentar frenarla y crear una 'slow fashion' o moda sostenible. Y ese es el objetivo de Pantala, un equipo de jóvenes emprendedores que tiene como propósito que se consuma moda de manera responsable con una idea revolucionaria: una alternativa para eliminar de tu armario esas prendas que solo te has puesto 2 o 3 veces.

Sí sí, has leído bien. ¿Cuántas veces te has hecho con una prenda que sabías que ibas a usar muy poco? ¿Cuánta ropa tienes guardada que has utilizado tan solo una vez? Sabemos que te gusta estrenar ropa a diario y si eres de las que pronto te cansas de una prenda, Pantala tiene la solución a todos tus problemas. Esta nueva marca propone una alternativa que consiste en una suscripción mensual con la que tienes la posibilidad de seleccionar las 3 prendas que más te gusten del catálogo disponible, usarlas todas las veces que quieras durante un mes y devolverlas cuando haya finalizado para escoger nuevo set de prendas para el mes siguiente.

Pantala permite variar de ropa cada mes, renovando el armario a nuestro antojo y permitiéndonos tener siempre la prenda perfecta para cada ocasión especial, por tan solo 59 euros al mes y con prendas de un valor de 600 euros. Además, el catálogo disponible oferta únicamente ropa de diseñadores españoles y moda sostenible. Ya hay una lista de espera con 5.000 plazas a la que apuntarse si quieres formar parte de este proyecto. ¿Algo mejor que tener todos los meses ropa nueva y de diseño por muy poco precio y además cuidando el medio ambiente? Nos faltan manos para aplaudir esta idea.