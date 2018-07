29 jul 2018

Si eres observadora y, ya de paso, una completa experta en las influencers de Instagram, habrás notado en las últimas semanas que entre sus looks y sus poses se cuela siempre el mismo objeto… ¿Limones? Sí, aunque no hemos sabido despejar la incógnita, por alguna razón que desconocemos está de moda posar con este estampado o directamente con el fruto.

La influencer Marta Lozano. pinit

Pero no hablamos de habérselo visto a una o dos influencers, ¡No, no! Nos referimos a que comenzamos hace unos meses viendo limones en el Instagram de Belén Hostalet y Laura Escanes (a propósito de un viaje que ambas hicieron a Positano) y la lista se amplía con Teresa Andrés, Marta Lozano, Paula Ordovás… ¡Esto es un no parar!

Summer state of mind #leseauxdechanel Una publicación compartida de Paula Ordovás (@mypeeptoes) el 10 Jul, 2018 a las 9:24 PDT

No obstante, reconocemos que dan un toque muy rústico y colorido a sus fotos y, quién sabe si no se suman muchas más influencers a esta nueva moda de verano…