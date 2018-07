31 jul 2018

Ella misma lo ha puesto en la leyenda de su foto de Instagram: "Very 'Clueless' today" (Muy 'Clueless' hoy). Para quienes no sepan a qué se refiere Chiara Ferragni, Clueless es una película de los años 90 que causó furor por sus estilismos, sobre todo los de su protagonista Cher (interopretada por Alicia Silverstone) y a que a día de hoy sigue inspirando muchísimos looks.

El conjunto en cuestión era este, con top y falda de cuadros en tonos amarillos que, efectivamente, es muy parecido al que luce Cher en la película, aunque el de Chiara es en versión veraniega.

La mejor noticia de todas no es que Chiara se haya inspirado en un look de los años 90, es que lo podemos copiar tal cual en pleno 2018 gracias a Stradivarius. La firma 'low cost' tiene su versión en la nueva colección de otoño con una falda y una americana con el mismo estampado. Y el mismo look de top y minifalda pero en tonos beige.

¿A qué esperas para tener el look de Chiara? ¿O eres de las nostálgicas que prefiere el look de Cher en 'Clueless'?