¿Qué tiene Lovely Pepa que siempre acierta con los looks de verano? La 'influencer' es experta en subir las mejores fotos de atardeceres frente al mar, con looks a veces desenfadados y otras, más arreglados. Pero con su último vestido ha dado en el clavo entre uno y otro y ha encontrado el punto medio con una de las firmas de Inditex: Uterqüe. Se trata de un vestido de lunares (súper tendencia) en blanco y negro, cruzado, de escote con solapa, que pertenece a la nueva colección de la marca de Inditex.

Se trata de un vestido de la nueva colección de Uterqüe, que aún está disponible en la web de la firma por 119 euros.

Lo que no sabemos en cuánto tardará en agotarse este vestido porque todo lo que lleva Lovely Pepa, ¡vuela! Luego no digas que no te hemos avisado...