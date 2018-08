12 ago 2018

El verano es esa estación del año donde estamos completamente inspiradas para lucir los mejores looks y no pasar desapercibidas. Y precisamente de eso sabe mucho Eva González. La presentadora de ‘Masterchef’ se desplazó hasta Grecia para celebrar la preboda y boda de María José Suárez y Jordi Nieto.

Santorini #bodaBole #bodamariyjordi Una publicación compartida de Eva Gonzalez (@evagonzalezoficial) el 11 Ago, 2018 a las 4:15 PDT

Era de esperar que el bonito paisaje de Santorini se dejaría ver en la cuenta de Instagram de Eva, que nos ha cautivado a todos con un look no apto para supersticiosas. El vestido camisero de color amarillo de la preboda le favorece tanto que estamos esperando ansiosas el look que lucirá en la ceremonia. ¡Nos va a dejar con la boca abierta!

Se trata de la segunda ceremonia de la presentadora este verano. Hace poco más de un mes acudió a Mairena de Alcor, un pequeño municipio de Sevilla , donde se celebraba la boda de su hermana, que tuvo lugar en la misma iglesia donde ella contrajo matrimonio con Cayetano el pasado 2015.