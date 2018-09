1 sep 2018

Otra vez tenemos a Sara Carbonero en nuestra cabeza. O más bien la tenemos en mente porque nos ha vuelto a crear la necesidad de tener en nuestro armario su nueva blusa, que no podía ser otro sitio que del gigante de la moda: Zara. ¡Nos ha enamorado! La eligió para salir a cenar en Oporto con Iker Casillas y sus hijos y la elección no nos puede parecer más acertada.

Dejando de lado los looks veraniegos y dando inicio a septiembre, con su vuelta al cole y comienzo del otoño, Sara Carbonero ha renovado su armario y ya comenzamos a verla con looks de entretiempo, dándonos mil ideas para nuestros próximos modelitos. Con esta blusa se nos ha encendido la bombilla y se nos ocurren mil formas de llevarla y mil ocasiones para lucirla: salir a cenar (como ha hecho la periodista), ir a la oficina... Sí, sin duda es una apuesta segura así que no vamos a pensárnoslo mucho.

La puedes conseguir en Zara por 25,95 euros y acuérdate que es una buena inmersión... Vas a encontrar miles de momentos para sacarle el máximo partido tanto ahora como más adelante. Gracias, Sara, por inspirarnos una vez más.

