10 sep 2018

Si hay un vestido que ha triunfado sin lugar a dudas este verano, ese es el vestido blanco con botones. Un vestido que hemos visto clonado en todas las firmas de ropa. En concreto el modelo de Stradivarius fue el preferido de las 'instagramers' pero lo cierto es que aún triunfa en el resto de firmas y Paula Echevarría se ha propuesto despedirse del verano con él.

Así es, la actriz ha optado por lucirlo en Madrid en uno de sus 'looks' veraniegos tras su vuelta de las vacaciones y lo cierto es que el resultado no puede gustarnos más.

Paula Echevarría lució este 'look' por las calles de Madrid. pinit

Una prenda viral al que otras famosas como Sara Carbonero ya se unieron a comienzos del verano y que si aún no tienes en tu armario todavía puedes conseguir.

Las opciones y los tipos de diseño que aún quedan disponibles varían un poquito pero el resultado es igual de favorecedor.

La actriz se apunta con este vestido de botones a la prenda más viral del verano. pinit

Así que hemos decidido hacértelo fácil y seleccionarte estos dos vestidos blancos de botones que aún no se han agotado y con los que podrás copiar este nuevo 'look' de la 'it girl'.

Vestido de lino con detalle de volantes y botones, 39,99 euros. pinit

Dos opciones que no deberías perder de vista si lo que quieres es rematar el verano con uno de los vestidos clave más favorecedores de la temporada.

Vestido con cuello en V y botones de carey, 44,99 euros. pinit

¿Con cuál te quedas?

