14 sep 2018

Seguimos a nuestras "influencers" favoritas para inspirarnos o, directamente, copiar sus soluciones de estilo: el tiempo que ellas dedican a seleccionar elegir y combinar las prendas de moda nos ahorran mucho a nosotras, que no tenemos tanto. Sin embargo, muchas veces también nos sirven de alerta de compra: muchas veces son ellas las que llevan diseños clave antes de que lleguen a las tiendas. Rocío Osorno, la estupenda diseñadora sevillana, lo acaba de hacer: este impresionante mono de Zara aún no está disponible, pero gracias a Rocío no se nos va a escapar.

El mono tiene varios detalles que lo hacen irresistible. Primero, el estampado de cuadros, tan en tendencia. Estamos ya un poco saturadas de monos oversize, vaqueros, de lino y monocromos o de rayas, enfocados casi siempre a un estilo deportivo. Este apunta a otro tono: el de las citas más formales. La manga corta, el cuello perkins y el pantalón estilo culotte lo convierten en una prenda inusualmente sofisticada.

Rocío le saca todo el partido al mono: la boina afrancesada y el salón con pulsera lo elevan aún más al territorio de lo chic (esta, además, en París, con lo que el outfit parece casi un homenaje a la ciudad de la luz). Los zapatos (39,95 euros) son de Zara, como el bolso transparente (29,95 euros). Un look para salir corriendo a por él.