19 sep 2018

"Como Nicolas Cage en 'Leaving Las Vegas / vamos mi niño a perder la cabeza"... Pues sí, Amaral tenía razón, y Nicolas Cage ha debido perder la cabeza, no en Las Vegas sino en el aeropuerto de Los Ángeles. Porque si no, no podemos entender esta combinación imposible que nos deja el actor y que, sin ningún lugar a dudas, es el look más hortera que hemos visto en mucho tiempo.

A la vista de estas fotos, Nicolas Cage sería Kim Kardashian en versión masculina, el maximalismo sin sentido llevado al extremo, el 'mix&match' más absurdo que hemos visto en mucho tiempo. Es casi peor que la imagen de este 'tuit' viral:

Como cuando eres hipster, oficinista, madre luchona y cabrona, influencer, vagabundo, modelo de zapatos vintage y en tus horas libres te das tiempo de ir por agua de manantial. pic.twitter.com/623Iy14hmg — Olvido (@Olvidismos) 17 de abril de 2018

Que sí, que esto es Mujerhoy.com, que escribimos de cosas bonitas y tendencias femeninas, pero es que lo de Nicolas Cage y esta combinación de biker de leopardo, camiseta de Mazinger Z, pantalones de charol, maxi anillos, gafas retro-futuristas y zapatos sucios no podíamos dejarla pasar por alto.

Porque sabemos que vuestros chicos nunca caerían en este desastre 'fashionista', pero si alguna vez apuntan maneras, ¡sal corriendo y no mires atrás! Y es que ni la voz, ni el licor, ni las luces de esta habitación, ni Marquee Moon son capaces de arreglar el desastre de Nicolas Cage, que ni siquiera estaba 'Leaving Las Vegas'...

