22 sep 2018

Compartir en google plus

Con este total look dorado nos sorprendía hacer apenas unas semanas la actriz Blanca Suárez, que aterrizaba en el Festival de Cine Venecia. Todas las miradas se posaron sobre ella porque su modelito, que firmaba Alberta Ferretti, se salía del habitual estilo al que estamos acostumbrados a verla. Cuajada en un total look de lentejuelas, con botas a juego, la actriz madrileña arriesgó y la jugada le salió tan bien que le han copiado.

Y no es otra que Chiara Ferragni. La recién casada se ha inspirado en el look de Blanca Suárez para acudir al desfile de la diseñadora Alberta Ferretti en la Semana de la Moda de Milán. ¿Estaría al tanto de que una de las actrices más aclamadas en nuestro país ya había llevado ese vestido y esas botas antes? En cualquier caso, no sabríamos elegir a cuál de las dos le queda mejor porque lo han llevado exactamente igual salvo el cinturón, que la actriz española optó por uno de color negro.

Blanca Suárez y Chiara Ferragni con el mismo look. pinit

Sin ir más lejos, la joven cantante Dua Lipa también estuvo hace poco en el ojo del huracán porque podría haber intentado copiar también el look de Blanca Suárez. Y no nos extrañaría nada… La actriz de ‘Las Chicas del Cable’ es una fuente inagotable de inspiración.

Además...

El vestido de Blanca Suárez que queremos llevar en navidad

Un extraño bañador de Blanca Suárez causa furor entre sus seguidores