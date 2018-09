24 sep 2018

Thalía es sinónimo de viralidad. Desde su famoso vídeo en el que se graba diciendo "¿Están ahí mis vidas? ¿Me oyen? ¿Me escuchan? ¿Me sienten?", la cantante mexicana vio como su imagen volvía a copar los titulares, aunque no fuera precisamente por su carrera como cantante.

A partir de ese momento volvió a tener los ojos del público, con todo lo que eso acarrea o sea halagos y críticas. La última polémica es una falda, pero no cualquier falda. La prenda que lució el día de su cumpleaños está firmada por Versace y pertenece a la última colección, esa que hay copiado a diestra y siniestra los gigantes de la moda 'low cost'.

La mexicana cumplió 47 años y lo festejó en Nueva York. En la imagen que compartió con sus más de 11 millones de seguidores, se le ve con una falda de estampado barroco de Versace, la cual combinó con un top blanco de una sola manga, un cinturón negro y un collar largo.

Y aunque sacó 10 puntos en estilismo, muchos de sus fans mexicanos criticaron que la estrella gastará unos 8.000 euros en su look.

Lo bueno de todo, es que si quieres copiar el 'look' de la cantante no necesitarás dejarte varios salarios (ni endeudarte). Zara, Mango, Primark han hecho su propia versión del estampado y no tienen nada que envidiarle a la de Donatella.