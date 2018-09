26 sep 2018

Uno de los indicadores clave a la hora de medir la influencia real para el negocio de la moda de nuestras queridas "influencers" nacionales es su presencia en los desfiles cada temporada. Hablamos de una notoriedad disparada cuando una de estas mujeres es invitada por alguna de las grandes marcas a su cita en París, Milán, Londres o Nueva York. Se considera élite si, una vez en el desfile, te sitúan en el "front row" o muy cerca de éste. Más allá de Penélope Cruz, no solemos tener españolas en la primera fila de los desfiles, pero nos queda Dulceida. Su última visita de moda, después de Milán, ha sido a París y es un sueño de lujo y glamour.

Dulceida asistió como invitada de la marca al desfile de Dior en París.

La invitación que Dior le extendió a Dulceida para asistir a su último desfile no hace más que confirmar su influencia: aunque su estilo no tiene nada que ver con el de la maison parisina, especializada en una feminidad romántica y ultra delicada, interesa como vía de acceso a su enorme número de seguidoras, a las que sí les puede encajar la dulzura etérea de Dior.

Dulceida, de Dior.

No podemos, sin embargo, rebajar tanto las credenciales fashionistas de Aída Domenech: sus fotos parisinas demuestran que ha sido capaz de encontrar una versión de Dior que encaje con su estilo más terrenal y menos marcado con lo femenino. El total look Dior con abrigo negro, casquete con red, mocasines y minibolso es interesantísima: lo masculino y lo femenino mezclado. Sin embargo, en el vídeo que ha colgado del photocall no se la ve demasiado cómoda... ¿Le queda grande?

Sin embargo, el momentazo total del viaje fue el vuelo en helicóptero hasta Grandville, para visitar el Museo Christian Dior que acoge la antigua casa familiar del diseñador. Para esta cita Dulceida llevó unos ciclistas totalmente en su onda con una chaqueta estructurada y una gorra, bolso y zapatos de la firma. Aún así, la seguimos viendo un poco sepultada por la ropa. ¿Qué os parece?

Dulceida se fotografiaba así en el interior del helicóptero que la llevó al desfile de Dior.

Aída Domenech y su pareja, Alba Paul.

Pero Dulceida no viajó sola en el helicóptero. Lo hizo con su pareja, Alba Paul.