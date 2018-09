28 sep 2018

Compartir en google plus

Todo lo que se pone Marta Lozano Pascual termina convertido en un verdadero espectáculo, pero con este estilismo que nos ocupa es la viva imagen de la diva del siglo XXI. Juega a su favor algo más que la percha: las marcas del lujo se la rifan. Este increíble estilismo de fiesta con el que nos ha sorprendido en su último viaje a París no está al alcance de todos los públicos: el increíble vestido de The Attico, agotadísimo en el "shopping online" más exclusivo, costaba 500 euros. Los botines rosas no te los llevas por menos del doble.

El vestido de Marta Lozano es este modelo de The Attico. pinit

Por suerte para el resto de las mortales, podemos acercarnos aunque sea tangencialmente a los looks de Marta y de otras muchas influencers sin pasar por el aro de las grandes marcas. De hecho, hasta nos emociona poder clonar un look carísimo a precios de risa gracias a la perspicacia de nuestras queridas tiendas del fast fashion. Gracias a H&M podemos llevar la fantástica combinación de verde y rosa que tanto nos enamora en Marta sin quedarnos en la ruina.

Este vestido verde de H&M cuesta 99 euros. pinit

Vestido de H&M, 69,99 euros. pinit

Otra opción my accesible es este vestido de Outrageous Fortune que puedes comprar en Asos (66,99 euros). Lo mejor: está disponible de la talla 34 a la 56. Eso sí que es practicar la inclusividad con el diseño de moda.

Vestido a la venta en Asos. pinit

Por último, el más difícil todavía, las botas rosas. Balenciaga sacó la pasada temporada este diseño de botín que sigue totalmente en tendencia. De hecho, H&M tiene en tienda este clon rebajado por 34,99 euros. ¡Prueba superada!

Estos botines están rebajados en H&M a 34,99 euros. pinit

No dirás que no te hemos puesto fácil (y barato) copiar el espectacular look de Marta Lozano.