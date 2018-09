29 sep 2018

Da igual que el otoño ya haya llegado. Mientras siga haciendo buen tiempo y Sara Carbonero nos siga inspirando tanto como hasta ahora, todo vale. En verano era su amplia colección de bikinis y bañadores, y ahora nuevamente la presentadora nos ha creado la necesidad de querer adquirir algo de su armario. Y esta vez se trata de un vestido lencero que queremos tener sí o sí.

Pero no te vayas a pensar que hablamos de un vestido otoñal. No, no. Hablamos de un vestido que bien nos podríamos haber puesto desde el mes de abril hasta ahora… Midi, de tirantes, con estampado floral y lencero. ¿Y te preguntas por qué nos sigue pareciendo ideal para lucirlo? Porque nos imaginamos con una biker, una chaqueta vaquera o un jersey XL encima y nos parece el look perfecto para las próximas semanas.

Sara Carbonero con vestido de Slow Love. pinit

Así que si estás pensando en un vestido que te sirva para el entretiempo, este que luce Sara Carbonero es ideal para el día a día, para lucir con deportivas, con zapatos de tacón… ¡Nos parece muy versátil! Pero vete dando prisa, que luego te quedas sin él… Es de su marca, de Slow Love, y cuesta 180 euros.

Vestido que lleva Sara Carbonero de Slow Love. pinit

