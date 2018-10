9 oct 2018

Por duplicado. La actriz Blanca Suárez ha subido a Instagram una foto con un curioso efecto óptico que parece haber gustado a sus seguidores. Pero nosotras ponemos el punto de mira en el look. Con un vestido negro que no se aprecia muy bien en la foto, Blanca apostó sobre todo por los accesorios. En concreto por unos pendientes de brillos en casacada.

Esta es la última foto que ha subido la actriz a las redes sociales. pinit

Y nosotras, como no nos conformamos con mirar, hemos investigado y no hemos parado hasta averiguar que los pendientes que tanto nos han gustado son de My peep toes. En concreto, el modelo Cascada Cristal, de inspiración vintage, cuestan 35 euros y se pueden comprar en la web de la firma.

El modelo Cascada Cristal cuesta 35 euros en Mypeeptoes.shop.com. pinit

Estas cascadas de cristales nos han hecho poner la menta ya en la Navidad y en los looks que tendremos que empezar a elegir para los múltiples eventos y fiestas que nos esperan. Hay que ir calentando motores y Blanca Suárez nos da algunas de las mejores ideas.