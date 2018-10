9 oct 2018

Aunque ya ha terminado la promoción de 'Ola de crímenes', Paula Echevarría continúa imparable, y no hay día en el que no encontremos un nuevo look de la actriz digno de comentar. En esta ocasión, hemos descubierto cuál es su vestido 'estrella' para el otoño.

Y cuando hablamos del 'vestido estrella' de Paula Echevarría, hablamos de la forma más literal posible, porque la actriz ha apostado por un diseño de Mioh que tiene, precisamente, este estampado estelar:

Una publicación compartida de Paula Echevarria (@pau_eche) el 9 Oct, 2018 a las 1:21 PDT

Paula Echevarría ha combinado su vestido de estrellas de Mioh, un diseño elástico entallado con fruncido en el pecho que cuesta 173 euros, con zapatos tipo 'sneaker' de Pikolinos, bolso de Yliana Yépez, joyas de Tous y gafas 'cat eye' de Hawkers.

A juzgar por las reacciones de sus seguidores en Instagram, el vestido de Paula Echevarría ha sido un auténtico éxito: en menos de una hora la foto cuenta con más de 5.000 likes... y subiendo por segundos. ¿Cuánto tardará en agotarse? De momento, está en todas las tallas, pero no sabemos durante cuánto tiempo...

