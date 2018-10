12 oct 2018

¡Cómo nos gusta el otoño! Sí que es verdad que en verano tenemos más posibilidades en cuanto a looks se refiere, pero lo cierto es que en las temporadas de frío nuestro armario está más lleno y almacenamos todas las tendencias del momento. Y no porque haga frío nos tenemos que ver obligadas a dejar de lado las faldas o los vestidos… De eso nada. Y si no que se lo digan a Paula Echevarría, que acaba de enamorarnos con un vestido de temporada que tú también vas a querer.

Se trata de un nuevo modelo de Dolores Promesas, firma de la que se declaró completamente fan hace varios años con cuya diseñadora mantiene una estrecha amistad. La actriz nos ha cautivado a todos con un posado en Instagram donde luce este maravilloso vestido midi, de manga larga y con estampado geométrico que cuesta 189,90 euros. Nosotras nos vamos a hacer con él antes de que se agote, luego no digas que no avisamos…

Paula Echevarría con vestido de Dolores Promesas. pinit

La actriz de 41 años es todo un icono en el mundo de la moda y pocas cosas que hay en su armario no queremos copiárselas... Desde Dolores Promesas hasta María Escoté, el estilo de Paula Echevarría nos gusta porque toca todos los palos: vestido de las Supernenas, vestido de princesa... Y eso la convierte en una chica muy versatil dentro del mundo de la moda. ¡Seguiremos pendientes de sus looks!

