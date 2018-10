18 oct 2018

No podemos evitarlo: nos encanta todo lo que se pone Sara Escudero (@CollageVintage). Su perfil de Instagram es una inspiración constante para las buscadoras de looks bonitos que no resulten rebuscados. El que nos propone hoy no puede ser más sencillo y efectivo a la vez: una falda de cuadros de alto impacto que contrasta con sudadera y botas a juego. Fácil y de lo más accesible.

Sara Escudero mezcla en este look cuadros con rayas. pinit

En realidad, el look tiene truco: se complica un poco más con la camiseta de rayas marineras que no puede ir mejor con los cuadros escoceses. No sabemos cómo nos gusta más el look, si en plan sencillo con la sudadera deportiva rompiendo los esquemas de la falda lady o con las rayas bretonas realzando contrastando con el espíritu escocés del look. Lo compramos todo.

La falda, maravillosa, es un diseño de Zara (39,95 euros) que está a punto de agotarse: corre porque quedan muy pocas tallas. Por suerte, los cuadros están funcionando tan bien que Zara ha añadido dos faldas más de vuelo a su catálogo: no llevan volante y el tejido es algo más invernal, pero pueden funcionar perfectamente en este tipo de look (las dos también 39,95 euros).

En Zara hay varias opciones de faldas de cuadros. pinit

La otra pieza clave son las botas rojas. Encontramos ahora mismo en el "low cost" algunos diseños muy parecidos a los botines de Unisa (125 euros) que lleva Sara Escudero. H&M tiene un botín rojo, aunque con el tacón más ancho (59,99 euros). El botín de Zara sí lleva el tacón fino pero añade tachas y elástico negro (59,95 euros). Siempre podemos, además, recurrir a uno de los hits de la temporada: el estilo cowboy (Zara, 89,95 euros).