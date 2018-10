24 oct 2018

Úrsula Corberó visitaba ayer el plató de 'El Hormiguero', junto a su compañero de reparto Álvaro Cervantes, para promocionar la última película de Julio Medem ('El árbol de la sangre'). Una visita muy especial en la que, una vez más, la actriz ha vuelto a deslumbrar con otro de sus 'lookazos' más atrevidos.

Un 'look' repleto de estilo retro sobre todo por su nuevo corte de pelo pixie, pero también por su vestido camisero 'oversize' con las iniciales de Nina Ricci, sus leggings de lycra y sus botas mosqueteras por encima de la rodilla ¡Esta claro que a 'looks' atrevidos no le gana nadie!

La actriz lució un vestido camisero 'oversize' con las iniciales de Nina Ricci. pinit

Un verdadero 'lookazo' en el que el gran protagonista ha sido ese vestido camisero que como ya habrás podido intuir, pertenece a la firma de Nina Ricci y cuyo precio es de 590 euros. Un nuevo diseño holgado, con manga de satén ancha y larga, cuello clásico, cierre con botones en la parte delantera y dobladillo redondeado que no ha podido gustarnos más. Sobre todo por su color rojo tan favorecedor.

La actriz combinó su vestido camisero, con unos leggings de lycra, unas botas mosqueteras por encima de la rodilla y unos pendientes geométricos XXL. pinit

Un nuevo estilismo de la actriz con el que ha vuelto a coronarse como la verdadera reina del estilo y al que ha dado un toque aún más ochentero con unos maxi pendientes geométricos. ¿Tú también has caído rendida a su nuevo 'look'? ¡Nosotras ya soñamos con copiarlo!

