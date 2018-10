24 oct 2018

Compartir en google plus

Con las prendas de leopardo que estamos viendo esta temporada puede ocurrir lo que nos sucedía cuando no eran tendencia: que nos parezcan, a veces, demasiado llamativas o que sintamos que no conectan demasiado con nuestra personalidad. Es inevitable: algunas no llevamos una leoparda dentro, por mucho que el "animal print" sea tendencia. Para nosotras, Zara acaba de poner en tienda una prenda simplemente genial.

Esta falda de Zara es la forma más discreta de apuntarse al estampado de leopardo. pinit

La silueta es impecable: un diseño por debajo de la rodilla y recto, pero en vez de ajustarse respira con cierta holgura, con lo que favorece a todas, todas, todas las curvas (una pena que Zara no haya decidido llegar hasta la XXL con esta prenda). Un precioso volante frontal sugiere que la falda podría ser cruzada aunque no sea así: es solo un efecto visual que se refuerza con un bajo en forma de corazón.

El volante situado en el centro estratégicamente te hará parecer más delgada. pinit

Sin embargo, lo que más nos ha encantado es el estampado, levísimo, suave, casi imperceptible que va matizando una tela en un precioso marrón chocolate. Esa discreción con el "print animal" es una solución genial para las que queremos estar en la tendencia, pero sin marcarlas demasiado. Y permite que esta falda supere la prueba del tiempo sin problemas: puede estar en la zona de máximo interés de tu armario durante años.