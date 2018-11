7 nov 2018

Nos guste o no, para días de lluvia como este no nos queda más remedio que ponernos un chubasquero. Pero que no cunda el pánico, porque ahora hay muchas opciones y son todas monas. Después del más fashion que encontramos, de animal print, te vamos a proponer otras dos opciones que son polos opuestos. Uno con mucho glamour, perfecto para la oficina; y otro, en versión deportiva, para los looks más relajados.

Chubasquero de Mango, 49,99 euros. pinit

Nuestra primera opción es este modelo de Mango, completamente transparente y con el largo justo de una americana. Por eso, lo podrás llevar encima de un traje sin que resulte raro, solo se verá lo que llevas debajo, como en el lookbook de la firma española. Una idea muy buena si lo que necesitas es algo apañado para ir a la oficina y que, además, te podrás poner con cualquier otra cosa. Su precio es de 49,99 euros.

Chubasquero de Zara, 39,95 euros. pinit

Otra opción, para las que no tengan que arreglarse para ir a la oficina y apuesten por looks más relajados, es este de Zara, mucho más casual y con un diseño más clásico, como los chubasqueros de toda la vida. Este cuesta 39,95 euros.

¿Te atreves con un chubasquero? ¿Cuál sería tu estilo?