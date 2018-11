7 nov 2018

Dicen que de tal palo, tal astilla. Pues en el caso de Madonna y su hija mayor, Lourdes María, es completamente cierto. La prueba es que la primogénita de la cantante acudía a una gala solidaria con un vestido blanco con bustier y tul transparente que nos recordaba muchísimo a un look mítico de su madre, Madonna.

Madonna acudía con este look a la entrega de los MTV Video Music Awards en el año 1984. pinit

¿Es o no parecido el look de madre e hija? Aunque la aprendiz no ha superado a la maestra (el look de Madonna con cinturón "toy boy" es inimitable), sí que se parece sustancialmente al vestido que eligió su madre para la entrega de los MTV Video Music Awards en el año 1984: el tul, las transparencias, la inspiración lencera... Es evidente que para Lourdes María su madre es su mayor icono de estilo.

Lourdes es ya toda una celebrity y ha ejercido ya de modelo durante la pasada Semana de la Moda de Nueva York. pinit

Lourdes María, con solo 22 años, quiere hacerse un hueco en el mundo de la moda y ya ha hecho sus pinitos como modelo en la Semana de la Moda de Nueva York. Además, ha participado en la campaña de Pop, la fragancia de Stella McCartney.

No sabemos hasta dónde llegará esta chica pero Madonna, para nosotras, siempre será única.