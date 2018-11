12 nov 2018

Está claro que la tendencia favorece este invierno el calzado de gran volumen. Empezamos a practicarlo con las zapatillas de deporte y ahora no queremos otras que no sean “chunky”. Lo que María Bernad y las prácticamente todas las marcas nos proponen ahora es dar el salto a las botas de montaña, favoritas de la moda cada invierno desde hace algunas temporadas. ¿Te acuerdas del furor que causaron hace un par de inviernos las botas amarillas de Panama Jack o Timberland?

Bota de montaña con suela doble de Bimba y Lola. pinit

Lo que nos gusta de la opción de Bernad es que no es demasiado llamativa: no necesita jugársela con colores estruendosos ni cordoneras extravagantes. Son unas botas de montaña que, dentro de su rudeza de formas, sugieren delicadeza: la piel parece suavísima y el color entre camel y arena no puede ser más combinable. Se trata de un diseño de Bimba y Lola con maxisuela en dos colores y precio también bastante maxi: 215 euros.

Bota de montaña de Stradovarius, adornada con pelo. pinit

Por suerte, Stradivarius viene muchas veces en nuestro auxilio cuando nos enamoramos de prendas que se salen de nuestro presupuesto. Nuestra tienda favorita tiene unas botas de montaña en un color arena algo más oscuro (pero muy parecido) que podemos llevar tranquilamente con nuestro traje claro, como hace María Bernad. Llevan los cordones contrastando en rojo y van rematadas con pelo, pero el efecto "chunky" es prácticamente igual. Y el precio es imbatible: 45,99 euros.