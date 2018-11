12 nov 2018

Para cualquiera que haya vivido su adolescencia durante los años 80 y 90, la revista Superpop era la Biblia. Y no solo porque te contaba los secretos más íntimos de los famosos más guapos y populares del momento, también porque te daba los mejores consejos para conquistar al chico más guay de la clase. Y como muchas quinceañeras, yo era la primera que los seguía al pie de la letra. Que funcionaran o no es otro tema.

Para todas esas chicas que suspirábamos por Brad Pitt, que nos gustaba Take That (sí, hubo vida antes de los Jonas Brothers) y que no nos perdíamos un capítulo de"Sensación de vivir", Bershka ha sacado la camiseta que nos hará revivir esos momentos y lucir nuestra revista de cabecera con mucho orgullo.

En la portada de la revista aparece Brad Pitt, un personaje que podría ser portada también hoy en día, solo que aquí aparece muchísimo más joven.

La camiseta cuesta 12,99 euros y ya está a la venta en la web de la firma de Inditex. Y lo mejor de esta prenda no es solo llevarla, es todo lo que va a despertar en tu interior y las risas que vas a hacer con tus amigas recordando aquellos tiempos en los que forrábamos carpetas con nuestros actores y cantantes favoritos.

Es una pena que Superpop no haya sobrevivido a este milenio: la revista publicó su último número en el año 2011. ¿Lo mejor? Que siempre estará en nuestros corazones y ahora en nuestros armarios. Gracias, Bershka.