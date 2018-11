14 nov 2018

Si hay una "influencer" megafamosa que está reivindicando el traje de pantalón como una opción súper femenina tanto para el día como para la noche esa es Victoria Beckham. De hecho, el progresivo refinamiento de sus colecciones ha ido acompañado de un acercamiento a lo sexy cada vez más sutil que pasa, cómo no, por la apropiación de lo masculino. Tiene sentido que Zara, adicta a los diseños de Victoria, proponga un traje de pantalón para las fiestas que nos esperan.

El maravilloso traje de terciopelo de Zara. pinit

El traje en cuestión es en realidad un tres piezas: consta de pantalón, chaqueta y top, todos en un terciopelo púrpura profundo que enamora. El espíritu del traje no puede ser más gustoso: tanto los pantalones com la chaqueta tienden a la comodidad de un patrón ancho, genial para contrastar con unas sandalias de tiras de tacón. Sin embargo, el arma secreta de este terno es el top. Es una verdadera maravilla.

Algunos diseños recientes de Yves Saint Laurent que recurren al lazo. pinit

Es una idea genial que el traje se complete con un top que apuesta por el toque femenino: esos tres graciosos lazos con los que se cierra su frontal le aporta frescura y dulzura a un traje tan sobrio. Este recurso al lazo no es original de Zara, sino una intertextualización del icónico lazo de Yves Saint Laurent que sale a relucir en no pocas colecciones de la firma, tanto en prendas como en complementos. Sea o no original la idea, nos encanta: no puede ser más chic. Y qué calentito el conjunto para la Nochevieja fría que nos espera...