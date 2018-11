21 nov 2018

¿Cuantas veces hemos suspirado por un Diory nos hemos conformado con Zara? Ya hemos perdido la cuenta. Y hoy nos ha vuelto a pasar. En nuestro repaso constante a Instagram, nos hemos parado en seco ante este look de Sara Carbonero con un maravilloso vestido blanco de encaje que combina con botas militares. Impresionante.

"No es que me emocione otro amanecer..." ponía Sara junto a la foto. Lo que sí nos ha emocionado a nosotras es su vestido blanco de encaje, de la colección Crucero 2019 de Dior. Aunque nos ha durado poco: ya solo las botas que lleva, también de la firma francesa, cuestan 750 € en su web. El precio del vestido no nos lo hemos querido ni imaginar.

Look del desfile de la colección Crucero 2019 de Dior. pinit

Botas de Dior (750 euros). pinit

Pero como somos insistentes, no hemos parado hasta encontrar su equivalente en Zara y... ¡sorpresa! Lo hemos encontrado. Vale, no es igual, pero es muy parecido y nos sirve para lograr un look de encaje + botas muy similar al de Sara Carbonero.

Vestido de Zara (39,95 euros). pinit

En Zara hemos encontrado hasta una versión de las botas. Son estas y cuestan 79,95 euros.

Botas de Zara (79,95 euros). pinit

El que no se consuela es porque no quiere y hay veces que tenemos que dejar volar la imaginación para copiar los looks que más nos gustan de nuestras "influencers" favoritas.