21 nov 2018

Lo confesamos: las faldas son una de nuestras prendas favoritas. Permiten mezclas impensables, son femeninas pero admiten todos los matices y te visten igual de bien para una cita laboral que para una romántica. Gracias a su versatilidad, que su tono dependerá de todo lo que las acompañe: no hay pieza más acogedora. Por eso, no nos cansamos de rastrear en las tiendas los diseños más originales, aquellos frente a los que es inevitable preguntar: "¿Dónde te la has comprado?". Aquí, la respuesta es Zara. Pocas tiendas del "low cost" poseen el gusto que desmuestra la megatienda gallega a la hora de diseñarlas. De hecho, ahora mismo puedes encontrar una réplica de imitación de la carísima falda de piel que lleva Sincerely Jules por 29,95 euros. Maravilla.

Un diseño súper original en cuadros Vichy con un volante.

Este invierno estamos viendo muchísimo el patrón tubo en las faldas: es el más fácil de combinar y te evita el engorro que puede suponer una falda de vuelo cuando llueve y hace viento. Este diseño de Zara nos ha encantado por trasladar a la temporada fría un diseño que evoca los pareos playeros gracias a su volante frontal y el drapeado. Y qué acierto confeccionarla en cuadros Vichy: es una verdadera preciosidad (25,95 euros).

Fantastica falda de cuadros, directa al fondo de armario atemporal.

Nuestro segundo flechazo tiene que ver con una de las grandes tendencias del otoño-invierno: los cuadros. Esta falda tubo de Zara (29,95 euros) acierta de pleno al apostar por el blanco y negro: eso nos permitirá seguir poniéndonos esta falda temporada tras temporada. Pero, además, es la pieza perfecta para realizar mezclas que relancen nuestro "look" más allá de los previsible: Zara la combina con la blusa "animal print" con lazo que ya es otro "hit" en la tienda.

Una mezcla diez: patrón de una mini vaquera y "animal print".

Esta minifalda seguro que volará rápidamente de la tienda: es prácticamente la única que hemos visto en el "low cost" que mezcla el típico patrón de una falda vaquera, con el estampado animal. Es fantástica tanto por su largo y su silueta, no demasiado ajustada, como por ese bajo deshilachado que le da el toque justo de rock'n'roll. No podrás dejar de ponértela con todos tus jerséis "oversize".