26 nov 2018

Puede que sea el villancico más popular para todos los que hemos crecido en los años 90. Mariah Carey la canta desde 1994 y no hay Navidad sin que recordemos este hit que volvió a hacerse popular en el 2003 gracias a otro imprescindible de estas fechas, la película, Love Actually. Nos referimos al célebre tema "All I want for Christmas is you". Cada uno sabrá qué es (o quién) todo lo que quiere para Navidad, pero lo que nosotras estamos deseando tener ahora mismo es esta sudadera con el título del villancico.

Sudadera de Oysho.

Y no se trata de una prenda cualquiera, tiene la autorización de la mismísima Mariah Carey y la prueba es su rúbrica plasmada en la sudadera. Si hasta firma con un corazón como punto en la i de su nombre.

El precio es de 29,99 euros.

Lo mejor es que la prenda ya está a la venta, quedan todas las tallas (de momento) y su precio es de 29,99 euros. Es decir, que por menos de 30 euros le podemos hacer nuestro particular homenaje a la canción que tantas alegrías nos ha dado durante las navidades de nuestra vida.

Porque aunque parezca que las fiestas no empiezan hasta que no vemos el anuncio de la Lotería de Navidad, realmente no dan comienzo hasta que ponen "All I want for Christmas is you" de Mariah Carey en todas las radios y televisiones.

¿Y tú? Además de esta sudadera, ¿qué es todo lo que quieres para esta Navidad?