27 nov 2018

Las capas con peluche con el nuevo 'must have' -prendas imprescindible en cada temporada- de Paula Echevarría. La semana pasada la vimos con un abrigo tipo chaleco con remate rojo de pelo de piel sintética, tachas de nácar de los bolsillos y bordado en la espalda. La prenda en cuestión es una edición limitada de la firma española The Extreme Collection que, aunque cuesta 348 euros. Ahora ha sacado una nueva versión. Esta vez se trata de un poncho capa en antelina negra con pelo y dibujos hechos en lentejuelas doradas.

La capa estaba a la venta por 149,90 euros en la tienda Capriche. Decimos estaba porque ya no está disponible online.

Capa poncho de Paula Echevarría. pinit

Completa su look con unos vaqueros pitillo negros son de Stradivarius y unas botas UGGS.

Como siempre la actriz e influencer tiene la capacidad de adelantarse a las tendencias y arriesgar con prendas que aunque al principio no nos convenzan del todo, terminan convirtiéndose en prendas esenciales en el armario de cualquier mujer.