27 nov 2018

Lara Álvarez es, sin duda, una de las famosas españolas que más nos inspira con sus looks. Sin embargo, en la edición del lunes por la noche de GHVIP, la presentadora sorprendió con una combinación de lo más arriesgada.

Si hace solo unos días Lara Álvarez nos dejaba un look súper sexy con mini vestido de estampado tartán, esta vez ha apostado por una combinación mucho más recatada... pero complicada. La presentadora de los resúmenes diarios del ‘reality’ aparecía en ‘prime time’ con un conjunto de blusa de estampado bandana de Sandro combinada con pantalones de charol negro de Guess que nos resulta, cuanto menos, sorprendente.

Y es que, aunque Lara Álvarez suele acertar con sus looks tanto dentro como fuera de la pantalla, esta vez su apuesta no termina de convencernos, ya que los colores, tejidos y estilos de las prendas protagonistas de este look no forman un conjunto demasiado armónico. Porque no, a nosotras esa blusa de 'niña buena' con cuello Peter Pan no nos pega con unos pantalones de 'femme fatale'...

Es posible que por separado las piezas funcionaran, combinando quizá la blusa bandana con unos jeans en un look ‘boho chic’, o dando forma a un look sofisticado y sexy con los pantalones brillantes y un top lencero. Pero en conjunto, esta vez Lara Álvarez no ha conseguido crearnos una nueva obsesión 'fashionista'...

