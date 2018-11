27 nov 2018

Que sí, que los abrigos oversize están de moda. Que sí, que las famosas e influencers no se quitan los abrigos con corte masculino. Genial, perfecto. Pero si tú eres de las que no se ve con un abrigo que parece que es tres tallas más que la tuya. Si te lo pones y sientes que pareces una "homeless". No te tallan bien, te hacen ver más pequeña, o más gorda, o sin forma, no te preocupes por fin Inditex te ha oído y entre la avalancha de abrigos XXL ha sacado a la venta un abrigo que te hará tipazo.

Se trata de la nueva colección de Zara, sí por eso no lo viste en el Black Friday, es de color camel, de cierre cruzado, y botones. Esta disponible desde la XS hasta la XXL y cuesta 99,95 euros.

Su pinzas delanteras y traseras se ciñen a tu cintura para moldear tu figura, es de corte clásico, lo que lo convierte en una prenda que no pasará de moda y que podrás llevar invierno tras invierno y así amortizar su precio.

Ya era hora que el buque insignia de Inditex volviera a sacar un abrigo pensado para aquellas a las que no nos gusta/o queda bien, el 'look' oversize. Auguramos un éxito rotundo para esta prenda que no solo es clásica y versátil, también es bonita y un clon de firmas como Ralph Lauren.