27 nov 2018

Se acabo el Black Friday, el Cyber Monday, pero en nuestra lista de deseos siguen habiendo algunas prendas con las que no pudimos hacernos, como este maravilloso abrigo de Paula Ordovás, o su alter ego en Instagram My peep toes.

Con estos días de bajas temperaturas a ¿quién no le dan ganas de tener un abrigo de pelos? El de Ordovás no solo se ve caliente también tiene mucho estilo. Combinado como lo hizo ella con un vaquero blanco, camiseta blanca y blazer a cuadros se ve fenomenal.

Abrigo de Zara. pinit

La imagen de la 'it girl' en el parque de retiro logró en cuestión de horas más de 6.000 'me gusta', y una pregunta que se repitió comentario tras comentario: ¿de dónde es el abrigo? Ella no ha respondido, pero nosotras nos hemos dado la tarea de rastrearlo, y hemos encontrado uno, que luce igual al de la influencer. Como no podía ser de otra manera está en Zara y cuesta 79,95 euros.

Y hay malas noticias, solo está disponible en S. Así que no solo se trata de abrigo trendy, es que definitivamente es un éxito de ventas que esta a nada de agotarse. Si te gusta, ¡no esperes más!