28 nov 2018

Compartir en google plus

El cóctel de Navidad de la empresa, la cena que llevas meses organizando con tus amigas, la comida anual de primos y, por supuesto, las citas familiares durante las Fiestas nos obligan a preparar a conciencia nuestros looks más especiales. Pero tranquila, que este año no hace falta que te gastes la paga extra en ropa...

H&M ha lanzado ya su colección de Navidad, y entre brillos de lentejuelas y destellos dorados hemos encontrado una auténtica joya en forma de vestido rojo que nos va a solucionar nuestros próximos looks de fiesta... ¡por menos de 20 euros!

Confeccionado en un jacquard rojo muy elegante, con silueta holgada (para que no nos incomode después de las 'comilonas'), sugerente escote en uve y ese largo midi que ha conseguido que nos olvidemos de los extremos (esta temporada se ha confirmado que ya no se llevan las faldas ni muy cortas, ni extra largas), este vestido de H&M promete ser la estrella de nuestros looks de Navidad.

Eso sí, según se ha puesto a la venta, ha volado y ya está agotado en todas las tallas en la Web, aunque hay esperanza en las tiendas físicas y conservamos la esperanza de que lo repongan, porque no ha durado ni 24 horas... Es el 'problema' de los chollos, que si no nos damos prisa, desaparecen.

También te interesa...

- El curioso caso del vestido de H&M que arrasa en Instagram, pero 'no existe' en España

- Te lo advertimos: la falda de H&M de la temporada ya está agotada

- Esta falda 'low cost' de Zara solucionará todos tus looks de fiesta estas Navidades