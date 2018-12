2 dic 2018

La conocíamos de antes, pero tenemos que reconocer que gracias a ’50 sombras de Grey’ nos hemos enganchado a Dakota Johnson. La actriz, hija de Melanie Griffith, se ha convertido en toda una ‘it girl’ desde que pisó por primera vez la alfombra roja. ¿Recuerdas algún look donde no haya acertado? Puede que hace un década, porque últimamente Dakota consigue dejarnos con la boca abierta por su buen gusto.

Este fin de semana la actriz de ‘Suspiria’ ha estado en el festival de cine de Marrakech y, podemos decirlo, ha sido la protagonista del evento. Con un precioso (y perfecto) diseño rosa de lentejuelas y tul de Gucci, Dakota ha brillado más que nunca, y nunca mejor dicho.

La actriz Dakota Johnson. pinit

No es la primera vez que nos deja con la boca abierta… Ha habido más ocasiones donde la actriz nos ha recordado a una princesa Disney… Sin ir más lejos en la premier de su ´última película ‘Suspiria’ y en el reestreno de ‘Bad Times at the El Royale’, nuestra adorada Anastasia nos ha demostrado que de moda entiende mucho más de lo que creíamos…

