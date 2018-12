Si yo me conformo con muy poco 😌🍕 bit.ly/2U91Rnk #FelizMartes https://t.co/fsPymVsvdA

Hay veces que ellas dictan las normas de estilo y otras, se las imponen. Trendy Taste y el look que le obligaron a… twitter.com/i/web/status/1…

“Algunos dicen que no podemos cambiar nuestra suerte, que el destino no nos pertenece. Pero yo sé que no es cierto.… twitter.com/i/web/status/1…