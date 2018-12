10 dic 2018

Ni ella misma se puede creer el subidón de seguidores que ha experimentado su perfil de Instagram desde que se estrenó "Élite", la serie con la que ha arrasado en Netflix este año. Sin embargo, no solo del tirón catódico viven las redes sociales de María Pedraza: también tiene tirón, y un tirón enorme, su particular aproximación a la moda. Como buena hija de su tiempo, el estilo de Pedraza no es monocanal: mezcla sabiamente el "chic" de la moda urbana con un punto sexy que nos encanta. Y toneladas de actitud.

El plumífero corto de Pull&Bear de María Pedraza

El "look" que aquí nos ocupa destaca precisamente por conseguir que unos vaqueros anchos y una cazadora "puffy" corta resulte de lo más seductora. ¿Cómo lo hace? Pues aprovechando el fantástico diseño corto del anorak para realzar al máximo su cintura, anudándose además la camisa. Además, el contraste entre los cuadros de la camisa de Burberry y el plumífero funciona francamente bien.

La cazadora acolchada de Pull&Bear que lleva María Pedraza.

La pieza clave del "look" de María Pedraza es, sin duda, la cazadora acolchada corta, en tejido estampado de cuadros. Se trata de un diseño de Pull&Bear que nos resulta particularmente sofisticado para formar parte de una colección del "low cost" invernal: no deja de ser una rareza encontrar un plumífero de cuadros en este tipo de tiendas. Por eso tenemos que celebrar como nunca el precio ajustadísimo de esta codiciada pieza: solo cuesta 29,99 euros. ¡Pero si parece carísimo! Gracias, María, por descubrírnoslo.